В Самаре мэр Иван Носков проверил ход ремонта дорог и внутриквартальных проездов

В Самаре в 2025 году планируется отремонтировать 53 городские дороги, 21 тротуар и 75 внутриквартальных проездов. Об этом сообщил мэр Иван Носков после проверки хода дорожных работ.
На сегодня полностью готовы 24 дороги, ещё на 18 работы продолжаются. Глава города отметил: «Все дорожные работы на объектах идут в графике, срывов нет».
На улице Максима Горького уже сняли старый асфальт. Укладку нового начнут на следующей неделе после выравнивания колодцев. На 10 объектах работы стартуют с 15 по 31 августа.
Ключевым проектом мэр назвал начало ремонта улицы Дачной. Сейчас на объекте работают геодезисты, техника и материалы готовы. Завершение — в 2026 году.
Ранее мы писали, что во дворе на Циолковского и Невской завершено благоустройство и начат ремонт дороги к поликлинике № 10.
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