23 незаконные свалки нашли в Самарской области за минувшую неделю

В 63-м регионе продолжают искать нарушителей.
Всего с 28 июля по 3 августа нынешнего года нашли 23 незаконные свалки.
«Несознательные жители губернии продолжают нарушать порядок. В ближайшее время надзорные ведомства будут выяснять имена “героев”. Далее их обяжут убрать за собой и выплатить штрафы», — уточнили в сызранской администрации.
В противном случае участки будут приводить в порядок за счет бюджета.
Недавно писали, что в Самарской области незаконные свалки ищут с помощью видеокамер. Все данные отправляют на сервер регионального министерства природных ресурсов.
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