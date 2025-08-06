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23 незаконные свалки нашли в Самарской области за минувшую неделю

В 63-м регионе продолжают искать нарушителей.

В 63-м регионе продолжают искать нарушителей.

Всего с 28 июля по 3 августа нынешнего года нашли 23 незаконные свалки.

«Несознательные жители губернии продолжают нарушать порядок. В ближайшее время надзорные ведомства будут выяснять имена “героев”. Далее их обяжут убрать за собой и выплатить штрафы», — уточнили в сызранской администрации.

В противном случае участки будут приводить в порядок за счет бюджета.

Недавно писали, что в Самарской области незаконные свалки ищут с помощью видеокамер. Все данные отправляют на сервер регионального министерства природных ресурсов.

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