Минтруда сказало, кому из белорусов не начислят трудовую пенсию по возрасту

В Минтруда напомнили, что для назначения трудовой пенсии по возрасту требуется не менее 20 лет страхового стажа (речь идет про периоды, когда за белорусов платили взносы в ФСЗН). В пресс-службе уточнили, что те белорусы, у которых меньше 10 лет страхового стажа, не имеют права на трудовую пенсию. Им будет назначена социальная пенсия по возрасту. Так, возраст для женщин указан 60 лет, а для мужчин — 65 лет.