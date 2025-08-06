Минтруда сказало, кому из белорусов не начислят трудовую пенсию по возрасту. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.
В Минтруда напомнили, что для назначения трудовой пенсии по возрасту требуется не менее 20 лет страхового стажа (речь идет про периоды, когда за белорусов платили взносы в ФСЗН). В пресс-службе уточнили, что те белорусы, у которых меньше 10 лет страхового стажа, не имеют права на трудовую пенсию. Им будет назначена социальная пенсия по возрасту. Так, возраст для женщин указан 60 лет, а для мужчин — 65 лет.
Вместе с тем белорусы, у которых страховой стаж составляет от 10 до 20 лет, имеют право на трудовую пенсию по возрасту при неполном страховом стаже. Возраст для женщин указан 60 лет, а для мужчин — 65 лет.