Кроссворд на 7 августа 2025

4. Ягода

Алексей Горшенев по прозвищу «Ягода» — известный российский рок-музыкант, поэт и композитор, лидер группы «Кукрыниксы» и основатель группы «Горшенев». С 1992 по 1994 он выступал в качестве барабанщика панк-группы своего старшего брата «Король и Шут». В марте 2023 года на «Кинопоиске» вышел сериал о группе «Король и Шут», где роль молодого Алексея исполнил его сын Кирилл. Сам Алексей вместе с женой Аллой снялся в одном из эпизодов и выступил композитором сериала, исполнив фрагменты песен брата. В июле вышел инструментальный альбом Алексея Горшенева «Посвящение», основанный на музыке из сериала и посвященный памяти брата Михаила и отца Юрия. С 2021 года Алексей Горшенев принимает участие в концертном туре «TODD» группы «Северный флот», основанном на материале мюзикла и альбомов «Короля и Шута».