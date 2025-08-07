Кроссворд на 7 августа 2025

Подробные объяснения к каждому ответу вы найдете в конце материала.
Интересные факты о Михаиле Горшеневе и группе «Король и Шут»
- Михаил Горшенев и Андрей Князев познакомились в 1989 году, будучи студентами реставрационного училища в Ленинграде. После его окончания оба музыканта работали реставраторами в Эрмитаже. Музей выделил им мастерскую на Миллионной улице, которая стала первой репетиционной базой для группы «Король и Шут». Чтобы собрать средства на необходимую аппаратуру, Горшенев и Князев занимались подработками, выполняя ремонтные работы в офисах.
- Название «Король и Шут» было утверждено группой в 1990 году. Ему предшествовало обсуждение нескольких альтернативных вариантов, включая «Зарезанный одуванчик», «Армагеддон» и «Апокалипсис». В итоге выбор пал на «Король Шутов», которое и стало основой для окончательного варианта — «Король и Шут».
- Сериал «Король и Шут», созданный для «Кинопоиска», представляет собой биографическую «панк-сказку» о легендарной группе, переплетающую реальные события с фэнтезийными экранизациями их песен. Сериал охватывает период с конца 1980-х до 2013 года. Музыкальное сопровождение сериала — творческое переосмысление наследия «Короля и Шута». Первая часть саундтрека содержит перезаписанные группой «Северный Флот» хиты группы, где вокал Андрея Князева был записан заново, а голос Михаила Горшенева — восстановлен с использованием нейросетей. Клип на песню «Гимн шута», выпущенный к юбилею Горшенева, включает кадры из сериала и анимацию Князева. Вторая часть саундтрека представляет собой кавер-версии песен «КиШа», исполненные Алексеем Горшеневым, группой «Кис-Кис», певицей Елкой и другими. Также в сборник вошли редкие записи и оригинальные композиции. Инструментальный альбом Алексея Горшенева «Посвящение», выпущенный в июле 2023 года, содержит расширенные версии музыкальных тем из сериала.
Ответы
По горизонтали:
1. Опера
В 2010 году Михаил Горшенев заинтересовался театральными постановками. Эта увлеченность привела к созданию масштабного театрально-музыкального проекта — мюзикла «TODD», основанного на истории маньяка-парикмахера Суини Тодда. Практически все участники группы «Король и Шут», за исключением Князя и Каспера, присоединились к работе над мюзиклом. Материал для постановки лег в основу двух альбомов группы: «TODD. Акт 1. Праздник крови» и «TODD. Акт 2. На краю». «TODD» определялся самими музыкантами как зонг-опера ужасов, или хоррор-панк мюзикл. Для написания либретто были привлечены профессиональные авторы Михаил Бартенев и Андрей Усачев, ранее работавшие над мюзиклом «Алые паруса».
2. Зубы
Отсутствие передних зубов было характерной чертой внешности Михаила Горшенева, которые он впоследствии восстановил с помощью протезирования. Сам музыкант объяснял это детской травмой, когда в возрасте десяти лет он попытался удержаться на турнике зубами, что привело к потере четырех передних зубов. Также еще несколько зубов были выбиты во время драк.
3. Контора
В 1988 году три ленинградских одноклассника, Михаил Горшенев, Александр Щиголев и Александр Балунов, решили создать группу, получившую название «Контора». Их творчество было вдохновлено панк-роком, что отразилось в тематике текстов и общем музыкальном стиле.
4. Соль
В октябре группа «Король и Шут» приняла участие в проекте «Соль» от «Нашего радио», представляющем собой сборник кавер-версий известных народных песен, исполненных популярными и начинающими рок-музыкантами из России и СНГ. Для этого проекта группа подготовила две композиции. Первая — оригинальная версия русской народной песни «Коробейники». Вторая — дуэт Михаила Горшенева с Пелагеей, исполнивших народную песню «Ой, при лужку, при лужке».
5. Сказка
В новогоднюю ночь 2006 — 2007 года группа «Король и Шут» представила радиопостановку сказки «Морозко», озвученную Михаилом Горшеневым и Андреем Князевым. Этот эксперимент подтолкнул музыкантов к созданию полноценного цикла «зловещих историй». В результате, в августе 2007 года вышел аудиосборник «Страшные сказки», объединивший 13 сказок из русских народных преданий и сказок братьев Гримм, а также лучшие песни группы. Для работы над сборником был приглашен театральный режиссер Андрей Левицкий. Помимо сказок и 8 песен «Короля и Шута», сборник включал в качестве бонуса видеоклип «Ром».
По вертикали:
1. Проект
«Рок-группа» — российская супергруппа, объединившая в апреле 2003 года известных петербургских рок-музыкантов, включая Юрия Шевчука, Александра Конвисера, Михаила Горшенева, Андрея Князева, Александра Балунова, Якова Цвиркунова, Александра Леонтьева, Алексея Горшенева, Илью Черта и Александра Чернецкого. Единственным результатом сотрудничества этого звездного состава стал альбом «Попса», под запись которого и был создан проект.
2. Князь
Андрей Князев, известный также как Князь — российский рок-музыкант, получивший широкую известность как один из фронтменов и вокалистов панк-рок группы «Король и Шут». Он являлся автором большинства текстов и части музыки группы. С 2011 года музыкант возглавляет собственную группу «КняZz». Помимо музыки, Князев известен как художник, создавший немало обложек для альбомов «Короля и Шута» и «КняZz». В 2017 году вышел анимационный клип на песню «Лесник», созданный Князевым, где Михаил Горшенев стал главным героем. В 2021 году был выпущен 3D-мультфильм «Ужасы заброшенного дома» по мотивам песни «Проклятый старый дом». В 2022 году Князев совместно с певицей Хелависой из группы «Мельница» записал композицию «Прекрасный старый дом», переработку той же песни, для саундтрека мультфильма «Финник».
3. Татуировка
Михаил Горшенев относился к татуировкам, как к личным символам, отражающим его мировоззрение и жизненные ценности. По словам музыканта, каждая из его пяти татуировок несла глубокий смысл, темы и эскизы он придумывал сам. Среди наиболее известных — Джокер, изображение с обложки альбома «Будь как дома, путник», анархия на кресте и семь черепов, символизирующих его умерших друзей, включая Сида Вишеса и Курта Кобейна. В 2010 году Горшенев сделал татуировку анархистского символа на груди, а в 2013 году увековечил изображение своей дочери Александры.
4. Ягода
Алексей Горшенев по прозвищу «Ягода» — известный российский рок-музыкант, поэт и композитор, лидер группы «Кукрыниксы» и основатель группы «Горшенев». С 1992 по 1994 он выступал в качестве барабанщика панк-группы своего старшего брата «Король и Шут». В марте 2023 года на «Кинопоиске» вышел сериал о группе «Король и Шут», где роль молодого Алексея исполнил его сын Кирилл. Сам Алексей вместе с женой Аллой снялся в одном из эпизодов и выступил композитором сериала, исполнив фрагменты песен брата. В июле вышел инструментальный альбом Алексея Горшенева «Посвящение», основанный на музыке из сериала и посвященный памяти брата Михаила и отца Юрия. С 2021 года Алексей Горшенев принимает участие в концертном туре «TODD» группы «Северный флот», основанном на материале мюзикла и альбомов «Короля и Шута».
