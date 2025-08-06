Крупный производитель мясной продукции в Иркутской области получил субсидии

«Предприятие является активным участником конкурсных отборов на право получения средств государственной поддержки. Только в этом году в рамках единой субсидии, а также на развитие племенного и мясного животноводства, агротехнологические работы, лизинг, производство и реализацию зерновых культур предприятию выделено более 75 млн рублей, из них 63,8 млн — средства областного бюджета и 11,2 млн — федерального. Благодарю сотрудников предприятия за ежедневный труд. Аграрии Нукутского района вносят весомый вклад в развитие сельского хозяйства Приангарья», — отметил Игорь Кобзев.