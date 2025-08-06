Крупный производитель мясной продукции в Иркутской области получил субсидии

Рабочая поездка губернатора Иркутской области Игоря Кобзева в Нукутский район началась с визита на одно из ведущих сельхозпредприятий региона — АО «Приморский». Компания специализируется на мясном животноводстве и является крупным производителем мясной продукции. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Приангарья.
«Предприятие является активным участником конкурсных отборов на право получения средств государственной поддержки. Только в этом году в рамках единой субсидии, а также на развитие племенного и мясного животноводства, агротехнологические работы, лизинг, производство и реализацию зерновых культур предприятию выделено более 75 млн рублей, из них 63,8 млн — средства областного бюджета и 11,2 млн — федерального. Благодарю сотрудников предприятия за ежедневный труд. Аграрии Нукутского района вносят весомый вклад в развитие сельского хозяйства Приангарья», — отметил Игорь Кобзев.
В ходе встречи с руководством предприятия глава региона обсудил ключевые вопросы развития животноводства и планы на ближайшую перспективу. Особое внимание было уделено механизмам государственной поддержки аграриев.
Напомним, из 33 районов области Нукутский район замыкает четверку рейтинга по численности крупного рогатого скота. Также муниципалитет на пятом месте по поголовью коров, на седьмом — по производству молока, на шестом — по производству мяса. В целом территория вносит ощутимый вклад в обеспечение жителей всего региона различными сельскохозяйственными продуктами.