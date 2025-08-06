Участок улицы в Мирзо-Улугбекском районе закроют на день

С 07:00 утра 7 августа до 07:00 утра 8 августа будет закрыт участок от котельной № 1 до улицы Шахриабад. Это связано с заменой дренажных труб.
Водителям рекомендуют заранее выбирать объездные маршруты.
В Мирзо-Улугбекском районе Ташкента временно ограничат движение транспорта на улице Неъмат, сообщил хокимият столицы.
С 07:00 утра 7 августа до 07:00 утра 8 августа будет закрыт участок от котельной № 1 до улицы Шахриабад. Это связано с заменой дренажных труб.
Водителям рекомендуют заранее выбирать объездные маршруты.