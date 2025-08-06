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В Перми ребенку компенсировали моральный вред за травму на тренировке

Прокуратура Свердловского района Перми провела проверку по факту травмирования несовершеннолетней.

Прокуратура Свердловского района Перми провела проверку по факту травмирования несовершеннолетней.

Установлено, что индивидуальный предприниматель, организовавший детскую спортивную секцию, не обеспечил надлежащим образом требования безопасности. Во время занятий девочка получила травму, которая повлекла причинение вреда здоровью средней тяжести.

Прокурор направил в суд исковое заявление с требованием возместить моральный вред пострадавшей.

Свердловский районный суд г. Перми удовлетворил исковые требования прокурора и взыскал в пользу юной спортсменки 300 тыс. рублей. Решение суда еще не вступило в законную силу.