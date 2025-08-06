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Минпросвещения не планирует вводить единую школьную форму

Минпросвещения не планирует вводить единую школьную форму в учебных заведениях.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Минпросвещения РФ не планирует вводить единую школьную форму, учебные заведения могут сами устанавливать требования к внешнему виду учеников, сообщили журналистам в ведомстве.

«Минпросвещения России не планирует вводить единую школьную форму. Учебные заведения, руководствуясь статьей 38 федерального закона № 273-ФЗ “Об образовании в РФ”, могут самостоятельно устанавливать требования к внешнему виду, цвету и фасону одежды с учетом мнения родителей и учеников», — говорится в сообщении.