Искусственный интеллект помог найти в Альпах тело пропавшего год назад туриста

Всего за полдня тело туриста было найдено в канале на северной стороне Мон-Визо, на высоте 3150 метров. Дождь и туман задержали операцию, но ИИ точно определил шлем человека, крошечное цветное пятнышко на фоне обширного альпийского пейзажа. «Именно программное обеспечение искусственного интеллекта идентифицировало определенные пиксели разного цвета на сделанных снимках», — пояснил Саверио Изола, один из пилотов дронов. От развертывания беспилотного летательного аппарата до анализа снимков и задержки из-за ненастной погоды команде Изолы потребовалось менее 72 часов, чтобы завершить операцию, что подчеркивает важность технологий ИИ для ускорения процесса распознавания объектов. Если бы изображения были проанализированы людьми, это заняло бы недели или месяцы, уточнили эксперты.