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Из-за сбоя в Пулково не загрузили багаж примерно на 20 рейсов

В среду, 6 августа, в период с 11:00 до 13:00 в Пулково зафиксировали технический сбой в управлении багажной системы, сообщает пресс-служба петербургского аэропорта.

Источник: Коммерсантъ

В воздушной гавани предупредили, что некоторые пассажиры могут столкнуться с тем, что их вещи не долетели до пунктов назначения.

«Сбой коснулся порядка 20 рейсов, на которые не были дозагружены отдельные места багажа. Представители аэропорта находятся в контакте с авиакомпаниями для отправки багажа в кратчайшие сроки», — говорится в сообщении.

Весь объем направят в аэропорты назначения ближайшими рейсами. Пассажирам принесли извинения за доставленные неудобства.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что 3 августа атака беспилотников в Ленобласти задержала на вылет из Пулково 11 рейсов в Москву, Калиниград, Екатеринбург и Сочи.