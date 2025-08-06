Школьные ярмарки в Кишиневе: Публикуем полный список локаций

В августе и сентябре во всех секторах столицы по традиции проводят школьные ярмарки. Вот список мест, где можно купить школьные принадлежности, одежду, рюкзаки и не только.
В секторе Центр ярмарки будут работать до 10 сентября:
бульвар Штефана чел Маре, 8, на пересечении улицы Измаил с бул. Дм. Кантемира;
ул. М. Варлаама, 56, в периметре рынка «Grisan Hamb»;
ул. М. Варлаама, между улицами Тигина и Армянская;
ул. Тирасполь, 5.
На Чеканах ярмарки тоже работают до 10 сентября:
ул. А. Руссо, 61.
В секторе Буюканы ярмарки открыты до 1 сентября:
ул. И. Крянгэ, 72−76;
ул. Каля Ешилор, 5;
с 14 по 17 августа будет организован школьный фестиваль «Dor de școală» на ул. Каля Ешилор, 8.
В секторе Ботаника ярмарки открыты до 10 сентября:
сквер «Piața Decebal».
На Рышкановке ярмарки можно будет посетить до 1 сентября:
ул. Б. Воевод, 1/1;
на пересечении улиц Кожокарилор и Ал. чел Бун.
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