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Школьные ярмарки в Кишиневе: Публикуем полный список локаций

В августе и сентябре во всех секторах столицы по традиции проводят школьные ярмарки.

Источник: Комсомольская правда

В августе и сентябре во всех секторах столицы по традиции проводят школьные ярмарки. Вот список мест, где можно купить школьные принадлежности, одежду, рюкзаки и не только.

В секторе Центр ярмарки будут работать до 10 сентября:

бульвар Штефана чел Маре, 8, на пересечении улицы Измаил с бул. Дм. Кантемира;

ул. М. Варлаама, 56, в периметре рынка «Grisan Hamb»;

ул. М. Варлаама, между улицами Тигина и Армянская;

ул. Тирасполь, 5.

На Чеканах ярмарки тоже работают до 10 сентября:

ул. А. Руссо, 61.

В секторе Буюканы ярмарки открыты до 1 сентября:

ул. И. Крянгэ, 72−76;

ул. Каля Ешилор, 5;

с 14 по 17 августа будет организован школьный фестиваль «Dor de școală» на ул. Каля Ешилор, 8.

В секторе Ботаника ярмарки открыты до 10 сентября:

сквер «Piața Decebal».

На Рышкановке ярмарки можно будет посетить до 1 сентября:

ул. Б. Воевод, 1/1;

на пересечении улиц Кожокарилор и Ал. чел Бун.

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