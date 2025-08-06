Пассажира рейса Улан-Удэ — Москва задержали за пьяный дебош

Экстренное сообщение поступило в дежурную часть Улан-Удэнского линейного отдела МВД России на транспорте. Сотрудники были срочно направлены к борту самолета, вылетающего по маршруту «Улан-Удэ — Москва».
Причиной вызова оказался пьяны дебош на борту. Транспортные полицейские установили, что пьяный 46-летний житель Крыма вел себя агрессивно, ругался и матерился.
Правонарушителю грозит наказание. Составлены протоколы по двум административным статьям: появление в общественном месте в состоянии опьянения и мелкое хулиганство.
Санкции за подобные нарушения предусматривают либо штраф в размере до 1000 рублей, либо административный арест на срок до 15 суток.