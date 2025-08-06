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Еще 16 муниципалитетов получат средства из бюджета Прикамья на проект «Умею плавать»

На заседании правительства Пермского края под председательством губернатора Дмитрия Махонина утверждено постановление о распределение субсидии на реализацию второго этапа проекта «Умею плавать».

На заседании правительства Пермского края под председательством губернатора Дмитрия Махонина утверждено постановление о распределение субсидии на реализацию второго этапа проекта «Умею плавать».

Напомним, «Умею плавать» — это трехмесячная программа для обучения третьеклассников навыкам поведения на воде. Контрольным испытанием для школьников становится выполнение норматива ГТО по плаванию.

В рамках первого этапа было распределено 14,3 млн рублей, их получили 24 муниципальных образования. Ряд территорий провели программу обучения весной, некоторые приступят к обучению осенью. Из 24 муниципалитетов 11 подали заявки повторно. И пять муниципалитетов только присоединятся к реализации проекта.

В результате по итогам дополнительного отбора 6,8 млн рублей распределено на 16 муниципалитетов. Средства выделены на оплату аренды объекта и работы тренера. Программа предполагает и муниципальное софинансирование: территории, где нет бассейнов, соответствующих требованиям программы, берут на себя обязательства по перевозке детей на спортивные объекты в близлежащих муниципалитетах.

Глава Прикамья отметил, что 14 муниципальных образований не подали заявки на участие в проекте. Дмитрий Махонин поручил главам территорий при поддержке краевого минспорта усилить работу в этом направлении и активнее принимать участие в проектах, в том числе тех, которые связаны с безопасностью детей. Губернатор акцентировал, что школьники и их родители высоко оценивают реализацию проекта «Умею плавать».

По итогам текущего года обучение плаванию по программе «Умею плавать» пройдут 4100 третьеклассников в 29 территориях Прикамья.

Напомним, проект «Умею плавать» реализуется в регионе с 2022 года. За эти годы участие в нем приняли более 10 тысяч третьеклассников. Такой возраст выбран не случайно: в 9−10 лет дети, как правило, получают первую самостоятельность и начинают проводить время без сопровождения взрослых, в том числе и у воды.