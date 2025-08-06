Еще 16 муниципалитетов получат средства из бюджета Прикамья на проект «Умею плавать»

Напомним, проект «Умею плавать» реализуется в регионе с 2022 года. За эти годы участие в нем приняли более 10 тысяч третьеклассников. Такой возраст выбран не случайно: в 9−10 лет дети, как правило, получают первую самостоятельность и начинают проводить время без сопровождения взрослых, в том числе и у воды.