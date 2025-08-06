История Хасбика: как миниатюрный дагестанец стал популярным, чем он занимается и сколько зарабатывает

Осенью 2023 года Хасбик неоднократно поддерживал Палестину в конфликте с Израилем, а также публиковал картинки против еврейских беженцев и угрожал сжечь отель в Хасавюрте за прием постояльцев еврейского происхождения. В ноябре блогер раскритиковал тех, кто совершает дуа за Палестину, но при этом пользуется товарами из США и Израиля. Однако за день до этого сам Хасбик выложил фото с айфоном в руках, а на его ногах были кроссовки американского бренда Nike из коллаборации с баскетболистом Майклом Джорданом. Активисты написали несколько заявлений в Генпрокуратуру на Хасбуллу из-за антисемитских постов, после чего тот удалил их.