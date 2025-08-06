Берег Воронежского водохранилища стал шире на 150 метров

Экологи уточнили границы водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы Воронежского водохранилища, из-за чего его берег стал шире на 150 метров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минприроды в среду, 6 августа.
Ширина прибрежной защитной полосы выросла с 50 до 200 метров. Это связано с тем, что водохранилище имеет высшую категорию рыбохозяйственного значения.
Теперь на берегу водоёма нельзя распахивать землю, размещать отвалы размываемых грунтов, пасти сельскохозяйственных животных, а также организовывать летние лагеря.
Такое решение позволит регулировать использование водных ресурсов и предотвращать нарушения водоохранного законодательства.