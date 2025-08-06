MWM: Россия усилила удары новейшими Су-57 по целям на Украине

Как утверждает издание со ссылкой на многочисленные источники, «целые соединения Су-57 уже были замечены в действии», хотя раньше российские войска задействовали гораздо меньше самолетов. Также, по данным MWM, они начали совершенствовать новую тактику использования истребителей: один самолет обеспечивает прикрытие с помощью дальнобойных ракет класса «воздух-воздух» Р-77М, в то время как пара других истребителей наносит удары крылатыми ракетами Х-69 или высокоточными бомбами.