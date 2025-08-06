MWM: Россия усилила удары новейшими Су-57 по целям на Украине

Как утверждает издание со ссылкой на многочисленные источники, «целые соединения Су-57 уже были замечены в действии», хотя раньше российские войска задействовали гораздо меньше самолетов. Также, по данным MWM, они начали совершенствовать новую тактику использования истребителей: один самолет обеспечивает прикрытие с помощью дальнобойных ракет класса «воздух-воздух» Р-77М, в то время как пара других истребителей наносит удары крылатыми ракетами Х-69 или высокоточными бомбами.
Предыдущие операции Су-57 против украинских целей, по сведениям MWM, включали подавление противовоздушной обороны, бои «воздух-воздух» и операции в хорошо защищенном воздушном пространстве противника, а также ряд высокоточных ударов с использованием ракет внутреннего и внешнего базирования.
По мнению MWM, активизация полетов Су-57 позволяет российским ВКС в боевых условиях проводить испытания нового класса ракет класса «воздух-поверхность». Это оружие, по некоторым данным, представляет собой гибрид беспилотника и крылатой ракеты. Украинские источники жалуются, что такой «гибрид» особенно трудно обнаружить радаром и он способен совершать резкие маневры уклонения, подчеркивается в статье.
В мае и сентябре 2024 года украинские источники сообщали, что российские Су-57 уже использовали крылатые ракеты Х-59МК2, уклоняющиеся от радара. Кроме того, они провели боевые испытания ракеты Р-37М и ее миниатюрного аналога, говорится в статье.
Более того, заместитель главнокомандующего ВКС России, генерал-лейтенант Александр Максимцев в конце июля подтвердил, что поставки истребителей пятого поколения Су-57 готовятся ускоренными темпами. При этом ожидается, что российские истребители продолжат испытания нового вооружения на украинском театре военных действий, включая новую гиперзвуковую ракету воздушного базирования и новый класс крылатых ракет сверхбольшой дальности на базе Х-101/102, которые, предположительно, будут установлены на самолеты в августе и октябре 2025 года соответственно.