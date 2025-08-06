Синоптики предупредили белорусов о резком похолодании ночью до +8 градусов, информирует портал pogoda.by.
Согласно прогнозу, за погоду в Беларуси в четверг, 7 августа, будет отвечать область повышенного атмосферного давления. В ночные часы по восточной части погоду и далее будет определять атмосферный фронт. Ночью прогнозируется небольшая, а днем переменная облачность.
Синоптики добавляют, что в ночные часы местами по востоку, а днем по северной части станы пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах вероятны грозы. Возможен слабый туман. Ветер окажется западный, а в момент гроз порывистый. В ночные часы температура воздуха окажется от +8 до +14 градусов. Днем ожидается от +19 до +25 градусов.