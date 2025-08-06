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Синоптики предупредили белорусов о резком похолодании ночью до +8 градусов

Синоптики сказали о похолодании до + 8 градусов в Беларуси ночью 7 августа.

Сейчас в Ричмонде: +21° 2 м/с 88% 766 мм рт. ст. +21°
Источник: Комсомольская правда

Синоптики предупредили белорусов о резком похолодании ночью до +8 градусов, информирует портал pogoda.by.

Согласно прогнозу, за погоду в Беларуси в четверг, 7 августа, будет отвечать область повышенного атмосферного давления. В ночные часы по восточной части погоду и далее будет определять атмосферный фронт. Ночью прогнозируется небольшая, а днем переменная облачность.

Синоптики добавляют, что в ночные часы местами по востоку, а днем по северной части станы пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах вероятны грозы. Возможен слабый туман. Ветер окажется западный, а в момент гроз порывистый. В ночные часы температура воздуха окажется от +8 до +14 градусов. Днем ожидается от +19 до +25 градусов.