Синоптики предупредили белорусов о резком похолодании ночью до +8 градусов

Синоптики добавляют, что в ночные часы местами по востоку, а днем по северной части станы пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах вероятны грозы. Возможен слабый туман. Ветер окажется западный, а в момент гроз порывистый. В ночные часы температура воздуха окажется от +8 до +14 градусов. Днем ожидается от +19 до +25 градусов.