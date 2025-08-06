Власти Ростовской области отказались от частных инвестиций в Западную хорду

В Ростовской области отказались от частных инвестиций при проведении второго этапа строительства Западной хорды. Об этом сообщила заместитель губернатора — министр транспорта региона Алена Беликова.
По словам министра, ранее планировали сделать новый участок дороги платным и реализовать по концессии, но в итоге от этой идеи отказались из-за необходимости создания альтернативных путей. Платный участок создал бы сложности для жителей города и близлежащих районов.
— Поэтому сегодня было принято решение, что мы будем стараться найти источники финансирования не частные, не через инвестиционный проект, а бюджетные. Это реально, сейчас работаем над этим совместно с федеральными властями, — сказала Алена Беликова.
Западная хорда имеет ключевое значение для региона, в том числе она должна снизить дорожную нагрузку и улучшить транспортную ситуацию в Ростове-на-Дону.
Напомним, в октябре 2024 года был завершен первый этап строительства трассы. Протяженность участка четырехполосной дороги составила 4,75 км. В рамках дальнейших работ должны создать еще 7,5 км пути. Западная хорда — заключительный участок Ростовского транспортного кольца.
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