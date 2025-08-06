Последние новости к вечеру 6 августа 2025 года: главные события

«В целях реагирования на чрезвычайную ситуацию в стране, я постановляю, что необходимо ввести дополнительную адвалорную пошлину на импорт товаров из Индии, которая напрямую или косвенно импортирует нефть из Российской Федерации», — говорится в сообщении на сайте Белого Дома.