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Последние новости к вечеру 6 августа 2025 года: главные события

Подборка последних новостей к вечеру 6 августа 2025 года. Рассказываем, что произошло за день в России и мире. Главные события 6 августа — в проекте Новости Mail.

В Кремле прошла встреча спецпосланника США Стива Уиткоффа и президента РФ Владимира Путина

Источник: РИА "Новости"

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что переговоры были полезными и конструктивными. Пока администрация президента РФ и Белый дом официально не подводили итоги встречи.

Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии

Источник: Reuters

«В целях реагирования на чрезвычайную ситуацию в стране, я постановляю, что необходимо ввести дополнительную адвалорную пошлину на импорт товаров из Индии, которая напрямую или косвенно импортирует нефть из Российской Федерации», — говорится в сообщении на сайте Белого Дома.

В Сочи пять человек погибли после отравления суррогатной чачей

Источник: РИА "Новости"

Алкоголь продавался на Казачьем рынке в Адлере. На данный момент задержаны 2 женщины, правоохранительные органы проводят проверку.

Экс-госсекретарь Дагестана обвиняется в хищении более 100 млрд рублей

Источник: РИА "Новости"

По версии следствия, Магомед-Султан Магомедов незаконно перевел госпредприятие «Дагнефтепродукт» в республиканскую собственность, после чего оно было реализовано подконтрольным ему лицам по заниженной стоимости.

Умер народный артист России Владимир Сафронов

Источник: РИА "Новости"

С 1972 года Сафронов был артистом Государственного академического Малого театра, на сцене которого сыграл около 60 ролей.