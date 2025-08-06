Последние новости к вечеру 6 августа 2025 года: главные события

В Кремле прошла встреча спецпосланника США Стива Уиткоффа и президента РФ Владимира Путина
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что переговоры были полезными и конструктивными. Пока администрация президента РФ и Белый дом официально не подводили итоги встречи.
Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии
«В целях реагирования на чрезвычайную ситуацию в стране, я постановляю, что необходимо ввести дополнительную адвалорную пошлину на импорт товаров из Индии, которая напрямую или косвенно импортирует нефть из Российской Федерации», — говорится в сообщении на сайте Белого Дома.
В Сочи пять человек погибли после отравления суррогатной чачей
Алкоголь продавался на Казачьем рынке в Адлере. На данный момент задержаны 2 женщины, правоохранительные органы проводят проверку.
Экс-госсекретарь Дагестана обвиняется в хищении более 100 млрд рублей
По версии следствия, Магомед-Султан Магомедов незаконно перевел госпредприятие «Дагнефтепродукт» в республиканскую собственность, после чего оно было реализовано подконтрольным ему лицам по заниженной стоимости.
Умер народный артист России Владимир Сафронов
С 1972 года Сафронов был артистом Государственного академического Малого театра, на сцене которого сыграл около 60 ролей.