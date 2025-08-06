Строители нашли бивень мамонта во время дорожных работ под Витебском. Подробности и фото опубликованы в официальном телеграм-канале Института истории Национальной академии наук Беларуси.
«Во время проведения дорожных работ в окрестностях Витебска строители обнаружили уникальную находку — хорошо сохранившийся целый бивень мамонта», — уточнили в сообщении.
Под Витебском при дорожных работах найден бивень мамонта. Фото: телеграм-канал Института истории Национальной академии наук Беларуси.
В телеграм-канале заметили, что, благодаря оперативной реакции и бережному отношению находку удалось извлечь без повреждений. Уникальный экспонат передадут в фонды будущего Национального исторического музея, который строят в центре Минска (подробнее мы писали здесь).
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