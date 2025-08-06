Муфтий заявил о недопустимости объявлений с пометкой «только для мусульман»

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Зампред Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) по международным делам и хаджу, муфтий Московской области Рушан Аббясов, комментируя решение Московского суда о запрете размещать объявления об аренде квартир или домов с указанием, что съемщиками могут быть только мусульмане, сообщил РИА Новости, что такие объявления противоречат законам РФ, а также основам традиционных духовных ценностей, что в нашей стране недопустимо.