Какая погода будет в Казахстане 7 августа

АЛМАТЫ, 6 авг — Sputnik. На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются дожди с грозами, днем на севере страны сильные дожди, град, шквал. Лишь на юго-западе, юге, юго-востоке страны ожидается погода без осадков.
По республике ожидается усиление ветра, на юге с пыльной бурей, ночью и утром на севере, востоке страны — туман.
В Абайской области ночью на востоке, в центре дождь, гроза, днем на западе области дождь, гроза, град. Ночью и утром на севере области туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный 9−14, ночью на востоке, в центре области, днем на западе, севере, в центре области порывы 15- 20 м/с. Температура воздуха ночью 5−10, на юге области 13, днем 20−25, на юге области 30 тепла.
В Акмолинской области ночью на западе, юге дождь, гроза, днем дождь, гроза, на севере, востоке области временами сильный дождь, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный 9−14, днем на севере, востоке области порывы 15−20, временами 25 м/с. Температура воздуха ночью 7−12, на западе, юге области 15, днем 22−27, на западе, юге области 32 тепла.
В Актюбинской области ночью на западе, севере, в центре дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9−14, на западе, севере, юге области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 17−22, на юге области 25, днем 29−34 тепла, на юге области сильная жара 37 градусов.
В Алматинской области днем в горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 14−19, в горных районах области 6−11 тепла, днем сильная жара 30- 35 градусов, в горных районах области 20−25 тепла.
В Атырауской области ночью на востоке небольшой дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо- западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 20−25, на западе области 17 тепла, днем сильная жара 33−38 градусов, на юге области очень сильная жара 41 градусов.
В Восточно-Казахстанской области ночью на западе, севере, востоке дождь, гроза, днем на востоке области дождь, гроза, град. Ночью и утром на севере области туман. Ветер северо-западный, северный 9−14, ночью на западе, севере, востоке области, днем на востоке, юге области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 5−10, на юге области 15, днем 17−22, на юге области 28 тепла.
В Жамбылской области днем в горных районах дождь, гроза. Ветер северо-восточный 9−14, на северо-востоке, в горных районах области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 15−20, в горных районах области 12, днем 30−35, в горных районах области 27 тепла.
В Жетысуской области без осадков. Ветер северо-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 14−19, в центре, горных районах области 5−10 тепла, днем 29−34, в горных районах области 26 тепла.
В Западно-Казахстанской области днем на севере, востоке дождь, гроза, град. Ветер северо-западный 9−14, днем на востоке, юге области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 17−22 тепла, днем 27−32 тепла, на юге области сильная жара 35 градусов.
В Карагандинской области на востоке небольшой дождь, гроза, на западе области дождь, гроза, днем град. Ночью и утром на востоке области туман. Ветер северо-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 11−16, на севере области 8, на юге области 19 тепла, днем 21−26, на юге области 29 тепла.
В Костанайской области на западе, севере, востоке дождь, гроза, днем град. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер южный с переходом на северо-западный 9−14, днем на севере, востоке, юге области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 17−22, на северо-востоке области 14, днем 26−31 тепла, на юге области сильная жара 35 градусов.
В Кызылординской области днем в центре, на юге небольшой дождь, гроза, шквал, пыльная буря. Ветер северный, северо-западный 9−14, днем в центре, на юге области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 18- 23, днем 34−39 тепла.
В Мангистауской области без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 22−27 тепла, днем сильная жара 35−40 градусов, на западе области 32 тепла.
В Павлодарской области днем на западе, севере, востоке дождь, гроза. Ночью на западе, севере, востоке туман. Ветер юго-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 7−12, днем 17−22 тепла.
В Северо-Казахстанской области ночью на западе, севере дождь, гроза, днем дождь, на севере, востоке, юге области сильный дождь, гроза, град, шквал. Ночью и утром на западе, юге области туман. Ветер северный, северо-восточный ночью 9−14 м/с, днем 15−20, на востоке, юге области порывы 25 м/с. Температура воздуха ночью 8−13, на юго-западе области 16, днем 17−22, на юго-западе области 25 тепла.
В Туркестанской области без осадков. Ветер северо-восточный 8−13, днем на горных перевалах области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 18−23, в горных районах области 15, днем 33−38, в горных районах области 30 тепла.
В Улытауской области на севере дождь, гроза, на востоке, в центре области небольшой дождь, гроза. Ветер северо-западный, северный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 18−23, на севере области 15, днем 29−34, на востоке области 26 тепла.
Погода в мегаполисах
Астана: переменная облачность, днем дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный 9−14, днем порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 10−12, днем 25−27 тепла.
Алматы: переменная облачность, без осадков. Ветер север-восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 16−18, днем 30−32 тепла.
Шымкент: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью 19−21, днем 36−38 тепла.