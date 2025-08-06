Какая погода будет в Казахстане 7 августа

В Абайской области ночью на востоке, в центре дождь, гроза, днем на западе области дождь, гроза, град. Ночью и утром на севере области туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный 9−14, ночью на востоке, в центре области, днем на западе, севере, в центре области порывы 15- 20 м/с. Температура воздуха ночью 5−10, на юге области 13, днем 20−25, на юге области 30 тепла.