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В Ростовской области открыли представительство Информационного центра СК

Информационный центр СК открыли на Дону для оперативной связи с жителями региона.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области открыли представительство Информационного центра федерального Следкома. Об этом сегодня, 6 августа, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

— В региональных следственных управлениях создаются представительства Информационного центра. Задачи — обеспечение открытости и доступности ведомства, а также создание оперативного прямого диалога с людьми, — поясняют в ведомстве.

В донском управлении СК на должность инспектора по работе с общественностью назначена старший лейтенант юстиции Ксения Красавина. Она будет отвечать за взаимодействие с населением через электронные каналы связи.

Жители области смогут обращаться в ведомство через официальную страницу Информцентра СУ СК в соцсети «ВКонтакте» и личный аккаунт инспектора. На этих площадках можно задавать вопросы, подавать обращения и получать актуальную информацию о работе следственных органов.

Такие же представительства уже успешно работают в других регионах страны. Они создают единое цифровое пространство для прозрачного общения Следственного комитета с населением.

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