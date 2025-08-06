В Ростовской области открыли представительство Информационного центра СК

В Ростовской области открыли представительство Информационного центра федерального Следкома. Об этом сегодня, 6 августа, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.
— В региональных следственных управлениях создаются представительства Информационного центра. Задачи — обеспечение открытости и доступности ведомства, а также создание оперативного прямого диалога с людьми, — поясняют в ведомстве.
В донском управлении СК на должность инспектора по работе с общественностью назначена старший лейтенант юстиции Ксения Красавина. Она будет отвечать за взаимодействие с населением через электронные каналы связи.
Жители области смогут обращаться в ведомство через официальную страницу Информцентра СУ СК в соцсети «ВКонтакте» и личный аккаунт инспектора. На этих площадках можно задавать вопросы, подавать обращения и получать актуальную информацию о работе следственных органов.
Такие же представительства уже успешно работают в других регионах страны. Они создают единое цифровое пространство для прозрачного общения Следственного комитета с населением.
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