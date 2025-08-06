Темная лошадка: как мужчины становятся подкаблучниками и почему их зря недооценивают

Нередко мужчины желают быть в подчинении у женщины, потому что видят деспотичное поведение матери и слабоволие отца, который потакает всем ее просьбам. Далее в сознательной жизни такие мальчики перенимают характер папы, и становятся очень податливыми и мягкотелыми. Однако бывает и обратная ситуация, когда деспотичным характером отличается именно отец. Если он контролирует каждый шаг ребенка и оказывает психологическое давление, это в последствии отражается на его характере. Мальчик из-за постоянного нахождения под гнетом отца становится более похожим на мать — мягким и послушным. Он не может решить что-то за женщину, потому что в целом не умеет отстаивать себя. Матери-одиночки тоже рискуют неосознанно воспитать мужчину-подкаблучника, потому что будут стараться компенсировать потребность в любви, которую их дети не получили от отца.