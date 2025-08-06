Предки «людей-хоббитов» проникли в Индонезию как минимум 1,04 млн лет назад

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Антропологи обнаружили на юге острова Сулавеси свидетельства того, что первые представители рода Homo, которые предположительно были предками «хоббитов» с острова Флорес, проникли на территорию Зондских островов как минимум 1,04 млн лет назад. Об этом сообщила пресс-служба австралийского Университета Гриффита.
«Это открытие значительно расширяет наши представления о миграциях древних людей через так называемую линию Уоллеса, отделяющую флору и фауну Евразии от уникальных австралийских животных и растений, развивавшихся в изоляции. Данное открытие заставляет нас задуматься о том, в каком направлении эволюционировали обитатели Сулавеси и были ли они похожи на хоббитов со значительно менее крупного острова Флорес», — заявил профессор Университета Гриффита (Австралия) Адам Брумм, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Ученые совершили это открытие при изучении стоянок древних людей, найденных в горных регионах в южной части индонезийского острова Сулавеси, соседствующего с островом Флорес, где в начале столетия были найдены останки «хоббитов». На одном из кукурузных полей на острове Сулавеси, расположенном у берегов реки Валанае, местные фермеры несколько лет назад обнаружили древние орудия труда, что побудило ученых провести детальные раскопки в этом регионе, получившем имя Калио.
За последующие несколько лет раскопок исследователям удалось обнаружить сразу семь примитивных рубил длиной в 2−6 см, отколотых от крупных кусков кременистого сланца. Изотопный и палеомагнитный анализ этих артефактов, а также окружавших их прослоек пород указал на то, что все они были изготовлены как минимум 1,04 млн лет назад, причем возраст некоторых рубил может при этом составлять порядка 1,48 млн лет.
Это делает находки сопоставимыми по возрасту с орудиями труда с соседнего острова Флорес, где антропологи еще в 2010 году обнаружили артефакты возрастом в 1 млн лет. Также это открытие отодвигает возможное время заселения Сулавеси древними людьми почти на 1 млн лет назад в прошлое — ранее антропологи находили на этом острове орудия труда возрастом в 194 тыс. лет.
Как отмечают исследователи, это открытие является еще одним аргументом в пользу того, что прямоходящие люди, предположительные предки «хоббитов» и первых обитателей острова Сулавеси, были первыми представителями рода Homo, которым удалось пересечь океанический барьер, отделяющий Евразию от Австралии, и закрепиться в экосистемах с принципиально иной флорой и фауной. Последующие раскопки, как надеются ученые, помогут найти останки древних жителей Сулавеси и понять, были ли они похожи на хоббитов, а также раскрыть причину их вымирания.
О «хоббитах».
Так называемые хоббиты представляют собой отдельный вид древних людей (Homo floresiensis), чьи останки были впервые обнаружены в 2004 году в пещере Лианг-Буа на острове Флорес в Индонезии. Они представляют собой измельчавших потомков одного из видов древних людей, которые покинули Африку около 2 млн лет назад во время одного из потеплений климата.