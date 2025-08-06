Предки «людей-хоббитов» проникли в Индонезию как минимум 1,04 млн лет назад

За последующие несколько лет раскопок исследователям удалось обнаружить сразу семь примитивных рубил длиной в 2−6 см, отколотых от крупных кусков кременистого сланца. Изотопный и палеомагнитный анализ этих артефактов, а также окружавших их прослоек пород указал на то, что все они были изготовлены как минимум 1,04 млн лет назад, причем возраст некоторых рубил может при этом составлять порядка 1,48 млн лет.