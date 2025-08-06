В выходные в Коми-Пермяцком округе пройдут три масштабных события

«Зажинки» (0+) — традиционный праздник начала жатвы, ставший визитной карточкой села Архангельское. Здесь можно будет принять участие в старинных обрядах, научиться жать с помощью серпа, познакомиться с героями коми-пермяцкого эпоса и попробовать национальные блюда. Гостей ждут 9 августа с 12:00. Как найти: деревня Чинагорт (далее следуйте по указателям), Юсьвинский округ (217 км от Перми).