В выходные в Коми-Пермяцком округе пройдут три масштабных события

На ближайший уикенд в Коми-Пермяцком округе запланированы музыкальный фестиваль, гастрофест и праздник жатвы.
На музыкальном фестивале «Трамплин» на сцену в Кудымкаре с мощным рок-концертом выйдет легендарная группа «Ария». Гостей гастрономического фестиваля «Коми ели» ждут деликатесы с дымком. А в селе Архангельское состоится душевный праздник урожая с песнями, хлебом и поэзией.
Музыкальный фестиваль «Трамплин» (12+) соберет в Кудымкаре рок-группы, этнические ансамбли и молодежные проекты со всего Пермского края и соседних регионов. Фестиваль пройдет 9 августа, начало в 13:00. Мероприятие пройдет в Кудымкаре, на ул. Леваневского, 84, на территории комплекса трамплинов «Парма» (199 км от Перми).
На поляне рядом с «Трамплином» 9 августа развернется гастрономический фестиваль «Коми ели» (0+). Гости смогут попробовать блюда северной кухни, купить местные деликатесы и увидеть кулинарный поединок. Гастрофест пройдет в микрорайоне Филичи, комплекс трамплинов и центр подготовки «Парма», лыжная трасса 2 км (в сторону д. Романова) (199 км от Перми).
«Зажинки» (0+) — традиционный праздник начала жатвы, ставший визитной карточкой села Архангельское. Здесь можно будет принять участие в старинных обрядах, научиться жать с помощью серпа, познакомиться с героями коми-пермяцкого эпоса и попробовать национальные блюда. Гостей ждут 9 августа с 12:00. Как найти: деревня Чинагорт (далее следуйте по указателям), Юсьвинский округ (217 км от Перми).