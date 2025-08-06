Чернышенко назвал число победителей конкурсов Росмолодежь

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Более двух тысяч молодых людей и 89 вузов уже стали победителями конкурсов Росмолодежь. Гранты, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, подводя итоги реализации федерального проекта «Россия — страна возможностей» нацпроекта «Молодёжь и дети» за полгода.
«В этом году уже более двух тысяч молодых людей и 89 вузов стали победителями конкурсов Росмолодёжь. Гранты. Общая сумма поддержки — более 1 миллиарда 850 миллионов рублей. Полученные средства участники направят на реализацию инициатив во благо жителей регионов и всей страны», — сказал зампред правительства, слова которого приводит его аппарат.
Уточняется, что до 15 сентября идет прием заявок на второй сезон конкурса Росмолодёжь. Гранты. Принять участие и предложить свои инициативы могут молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, конкурс проводится по 19 номинациям. Победители получат гранты в размере до 1 миллиона рублей на реализацию своих проектов.
Всего в рамках федерального проекта «Россия — страна возможностей» запланировано 32 мероприятия, которые будут проведены Росмолодёжью совместно с Минобрнауки России, Движением Первых, АНО «Россия — страна возможностей» и Президентской Академией.