Чернышенко назвал число победителей конкурсов Росмолодежь

Уточняется, что до 15 сентября идет прием заявок на второй сезон конкурса Росмолодёжь. Гранты. Принять участие и предложить свои инициативы могут молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, конкурс проводится по 19 номинациям. Победители получат гранты в размере до 1 миллиона рублей на реализацию своих проектов.