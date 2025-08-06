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Полузащитник Ильзат Ахметов пополнил состав самарских «Крыльев Советов»

«Зелено-бело-синие» взяли 27-летнего футболиста в аренду на сезон у петербургского «Зенита».

«Зелено-бело-синие» взяли 27-летнего футболиста в аренду на сезон у петербургского «Зенита».

Ильзат Ахметов — воспитанник тольяттинской «Академии Коноплева». Также выступал за казанский «Рубин», столичный ЦСКА и «Краснодар». В январе 2021-го присоединился к «сине-бело-голубым».

Впервые информация о возможном переходе полузащитника к волжанам появилась в середине июля. Позже председатель правления петербургского клуба подтвердил переезд футболиста в Самару.

Однако после сам Ахметов уклончиво прокомментировал подобные сведения. А уже вечером 6 августа «Крылышки» представили новичка в своих соцсетях. Ильзат будет выступать за «КС» под 77-м номером.

Ранее агент 20-летнего форварда Вадима Ракова Владимир Кузьмичев опроверг слухи о лудомании молодого нападающего самарцев.

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