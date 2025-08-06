В Госдуме предложили обнулить ипотеку для многодетных семей

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Молодым многодетным семьям нужно полностью обнулять ипотеку, заявил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, его слова приводит телеканал 360.
«Для молодых многодетных семей ставку надо вообще обнулять, давать им беспроцентные жилищные ссуды. Мы также выступаем за постепенное погашение ипотеки, начиная уже с первого ребенка», — сказал он.
В целях повышения рождаемости Миронов также предложил постепенно погашать ипотеку россиян, начиная с первого ребенка. Он добавил, что за первого ребенка можно списывать 500 тысяч рублей, 600 — за второго, 700 — за третьего.
По мнению депутата, эти меры будут не менее эффективными, чем снижение ставки, а также будут способствовать увеличению рождаемости в полтора раза.