В Минске рабочий оступился и погиб, упав с третьего этажа на бетонные ступени. Подробности обнародовали в пресс-службе Следственного комитета.
В СК отметили, что днем 6 августа подсобный рабочий находился на строительном объекте, расположенном на улице Танковой в Минске. Согласно предварительным данным, мужчина оступился, упал с высоты третьего этажа на бетонные ступени и погиб.
Ранее СК сообщил, что в Лепельском районе мужчина погиб из-за упавшей на него стрелы погрузчика.
Кроме того, в Березино девятилетняя девочка выпала из окна пятого этажа, когда мать гладила белье: «Сосед сообщил о выпавшем ребенке».
Тем временем Минтруда сказало, кто из белорусов может сразу взять отпуск на новой работе.