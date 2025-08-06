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В Минске рабочий оступился и погиб, упав с третьего этажа на бетонные ступени

СК сообщил о гибели рабочего в Минске, который упал с высоты третьего этажа.

Источник: Комсомольская правда

В Минске рабочий оступился и погиб, упав с третьего этажа на бетонные ступени. Подробности обнародовали в пресс-службе Следственного комитета.

В СК отметили, что днем 6 августа подсобный рабочий находился на строительном объекте, расположенном на улице Танковой в Минске. Согласно предварительным данным, мужчина оступился, упал с высоты третьего этажа на бетонные ступени и погиб.

Ранее СК сообщил, что в Лепельском районе мужчина погиб из-за упавшей на него стрелы погрузчика.

Кроме того, в Березино девятилетняя девочка выпала из окна пятого этажа, когда мать гладила белье: «Сосед сообщил о выпавшем ребенке».

Тем временем Минтруда сказало, кто из белорусов может сразу взять отпуск на новой работе.