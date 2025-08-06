Форма по ГОСТу: как будет выглядеть одежда для школьников, ее плюсы и минусы

В Минпросвещения представили новый стандарт школьной формы в России. Как будет выглядеть по ГОСТу одежда для учеников, каковы ее плюсы и минусы — в материале «Вечерней Москвы».
Стандарт включает в себя параметры, которым должна соответствовать форма: требования к ткани (в том числе подкладочной), отсутствие острых краев и кромок, соответствие типовым детским размерам, а также такие характеристики, как воздухопроницаемость, влагоотведение и гипоаллергенность.
Разработанные образы для девочек состоят из строгого пиджака с жабо и юбки бордового цвета, а мальчикам предложен строгий костюм темного цвета с синим галстуком.
По мнению стилиста и модного эксперта Алексея Сухарева, введение единой школьной формы — хорошая идея, потому что это исключает вероятность дискриминации между детьми и формирует среди них привычку носить классическую одежду.
— Во-первых, при наличии единой школьной формы школьники из менее обеспеченных семей не будут ощущать дискомфорта. А во-вторых, это дает подросткам понимание, в какой обстановке уместно выбирать классическую одежду, — пояснил эксперт.
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При этом сам по себе концепт школьной формы визуально может добавить возраста детям, заметил стилист.
— Представленные образы для девочек будто бы «вдохновлены» Людмилой Прокофьевной Кулагиной из легендарной советской картины «Служебный роман», а костюм для мальчиков напоминает депутатов Госдумы. Это слишком старит детей, — считает Сухарев.
К тому же двигаться в такой форме школьникам будет довольно сложно, предположил эксперт.
— Детки проводят в этой форме очень много времени, но свободно двигаться в ней может оказаться сложно, они будут скованны, — подчеркнул Сухарев.
Что касается жабо, которое предполагается в новой школьной форме для девочек, в повседневном образе эта деталь может смотреться неуместно и подойдет лишь для парадного случая, хотя само по себе оно не несет ничего плохого, отметил стилист.
Для того чтобы идея введения единой формы сработала правильно, необходимо предоставить вариативные капсулы образов и ввести альтернативные луки для девочек, считает эксперт:
— К примеру, в платье или в плиссированной юбке в обычные дни детям было бы гораздо удобнее двигаться. А форма жакета-бокси была бы более уместна в другой комбинации. Только в этом случае у детей будет место для самовыражения и возможность понять, как сочетать одежду единого стиля между собой, — заверил стилист.
К слову, в Минпросвещения уточнили, что не планируют устанавливать единые требования к школьной одежде на федеральном уровне. Согласно статье 38 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», образовательные организации вправе самостоятельно определять правила внешнего вида учащихся, включая цвет, фасон и другие параметры формы, с учетом мнения родителей и самих школьников, сообщили журналистам в ведомстве.
Ранее в беседе с «ВМ» эксперты рассказали, может ли введение школьной формы по ГОСТу лишить детей возможности самовыражения и спровоцировать протесты среди подростков.