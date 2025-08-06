Форма по ГОСТу: как будет выглядеть одежда для школьников, ее плюсы и минусы

— К примеру, в платье или в плиссированной юбке в обычные дни детям было бы гораздо удобнее двигаться. А форма жакета-бокси была бы более уместна в другой комбинации. Только в этом случае у детей будет место для самовыражения и возможность понять, как сочетать одежду единого стиля между собой, — заверил стилист.