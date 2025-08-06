В Башкирии начали ремонтировать разбитую при строительстве М-12 дорогу

Предполагается, что рабочие восстановят дорожное полотно между деревнями Бикзян и Ваныш-Алпаутово в Бураевском районе Башкирии. По планам строителей на дороге устранят пучины, уложат щебень, дорнит и два слоя асфальта.
— Постепенно все разрушенные при строительстве трассы М-12 «Восток» участки будут восстановлены, — написала в своих соцсетях министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Любовь Минакова.
На участке Бураево — Тепляки ремонт планируют завершить до конца августа этого года.
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