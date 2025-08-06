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В Башкирии начали ремонтировать разбитую при строительстве М-12 дорогу

В Башкирии начали восстанавливать разрушенную большегрузами дорогу Бураево-Тепляки.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии дорожные рабочие начали ремонтировать дорогу Бураево-Тепляки, которую повредили большегрузы при строительстве трассы М-12 «Восток». Как сообщили в Минтрансе республики, участок протяженностью 6,5 км восстанавливает «Автодор».

Предполагается, что рабочие восстановят дорожное полотно между деревнями Бикзян и Ваныш-Алпаутово в Бураевском районе Башкирии. По планам строителей на дороге устранят пучины, уложат щебень, дорнит и два слоя асфальта.

— Постепенно все разрушенные при строительстве трассы М-12 «Восток» участки будут восстановлены, — написала в своих соцсетях министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Любовь Минакова.

На участке Бураево — Тепляки ремонт планируют завершить до конца августа этого года.

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