Под Ростовом в автомастерской произошел пожар

Вечером в среду, шестого августа, в Батайске на улице Тургенева, 63, вспыхнул пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Ростовской области.
Известно, что пламя вспыхнуло в автомастерской на первом этаже. Сообщение на пульт управления поступило в 17:09. На место незамедлительно выехали 16 спасателей на четырех спецмашинах. И в 18:09 удалось ликвидировать открытое горение.
Как сообщили в ведомстве, погибших и пострадавших нет.
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