Во всем виновата амброзия: За последние четыре года случаи аллергического ринита в Молдове выросли на 60%

По данным Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (НАБПП), за последние четыре года случаи аллергического ринита, вызванного этим растением, выросли более чем на 60%. Врачи предупреждают: избавиться от симптомов невозможно, пока растение не уничтожено до цветения. Но с этим у нас — беда.