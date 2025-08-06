Во всем виновата амброзия: За последние четыре года случаи аллергического ринита в Молдове выросли на 60%

По данным Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (НАБПП), за последние четыре года случаи аллергического ринита, вызванного этим растением, выросли более чем на 60%. Врачи предупреждают: избавиться от симптомов невозможно, пока растение не уничтожено до цветения. Но с этим у нас — беда.
Несмотря на призыв Минсельхоза, амброзия продолжает цвести на полях и обочинах. Между тем, закон обязывает землевладельцев бороться с амброзией, иначе — штраф:
• от 900 до 1500 леев — физическим лицам.
• от 3000 до 6000 леев — должностным лицам.
Лечение сезонного аллергического ринита, вызванного амброзией, требует значительных затрат.
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