Проведены сверхточные замеры соотношения массы протона и электрона

Для этого исследователи создали специальную электромагнитную ловушку, которая способна удерживать несколько подобных ионов и охлаждать их до температуры, лишь на несколько тысячных долей градуса превышающих абсолютный ноль, путем взаимодействий с ионами бериллия. После охлаждения молекулярных ионов ученые перевели их в особое квантовое состояние при помощи вспышек лазера и проследили за тем, как менялся их спектр при так называемых электрических квадрупольных переходах.