Ричмонд
+19°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минниханов посетил деревню, где провел свое детство

Там создали агротуристическую базу отдыха.

Источник: t.me/galimovatatarstan

В среду, 6 августа, глава Татарстана Рустам Минниханов в рамках своей рабочей поездки посетил агротуристическую базу отдыха в деревне Гороховое поле Тюлячинского района. Именно в этой деревне прошли пять лет детства Минниханова. Об этом сообщила в своем телеграм-канале его пресс-секретарь Лилия Галимова и написала: «Сегодня он оказался в родном дворе». Семья будущего руководителя региона переехала в Гороховое поле в 1958 году из деревни Новый Арыш Рыбно-Слободского района.

Сейчас в деревне детсва главы Татарстана строится глэмпинг с теплицами для круглогодичного выращивания овощей и зелени, а также банным комплексом. Уже возведены два дома. В связи с тем, что деревня находится около леса, в набор услуг агротуристической базы отдыха будет включен и сбор ягод, грибов и лекарственных растений.

Узнать больше по теме
Александр Бастрыкин: биография главного следователя страны
Имя руководителя Следственного комитета России в последние годы можно увидеть во многих новостях. Александр Бастрыкин интересуется резонансными делами и случаями, когда грубо нарушаются права граждан. Собрали главное о генерале юстиции, под руководством которого СКР успешно работает уже много лет.
Читать дальше