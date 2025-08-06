Минниханов посетил деревню, где провел свое детство

В среду, 6 августа, глава Татарстана Рустам Минниханов в рамках своей рабочей поездки посетил агротуристическую базу отдыха в деревне Гороховое поле Тюлячинского района. Именно в этой деревне прошли пять лет детства Минниханова. Об этом сообщила в своем телеграм-канале его пресс-секретарь Лилия Галимова и написала: «Сегодня он оказался в родном дворе». Семья будущего руководителя региона переехала в Гороховое поле в 1958 году из деревни Новый Арыш Рыбно-Слободского района.