Минниханов посетил деревню, где провел свое детство

В среду, 6 августа, глава Татарстана Рустам Минниханов в рамках своей рабочей поездки посетил агротуристическую базу отдыха в деревне Гороховое поле Тюлячинского района. Именно в этой деревне прошли пять лет детства Минниханова. Об этом сообщила в своем телеграм-канале его пресс-секретарь Лилия Галимова и написала: «Сегодня он оказался в родном дворе». Семья будущего руководителя региона переехала в Гороховое поле в 1958 году из деревни Новый Арыш Рыбно-Слободского района.
Сейчас в деревне детсва главы Татарстана строится глэмпинг с теплицами для круглогодичного выращивания овощей и зелени, а также банным комплексом. Уже возведены два дома. В связи с тем, что деревня находится около леса, в набор услуг агротуристической базы отдыха будет включен и сбор ягод, грибов и лекарственных растений.