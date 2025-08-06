Уфа в миниатюре: застройщики создали масштабную 3D-модель города

Башкирские застройщики создали 3D-модель Уфы в миниатюре, рассказал в своих соцсетях глава республики Радий Хабиров. Руководитель региона рассказал, что эта модель выполнена в масштабе 1 к 2 тысячам и по площади.
— Это результат кропотливой работы большой команды из 120 человек. Зато теперь мы можем видеть город с высоты птичьего полета — более 10 тысяч зданий, дорожные развязки, парки и дворы, — написал Радий Хабиров.
Как отметил глава республики, этот макет Уфы создан чтобы наглядно демонстрировать градостроительные решения, которые будут принимать власти. То есть на макете можно будет представить, как в облик города впишутся при строительстве новые объекты.
— Посмотреть макет можно будет в том числе на крупных отраслевых мероприятиях. А в ближайшее время мы определим помещение, где установим эту модель столицы Башкортостана, чтобы ее могли увидеть все желающие, — поделился в своих соцсетях Хабиров.
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