Уфа в миниатюре: застройщики создали масштабную 3D-модель города

— Посмотреть макет можно будет в том числе на крупных отраслевых мероприятиях. А в ближайшее время мы определим помещение, где установим эту модель столицы Башкортостана, чтобы ее могли увидеть все желающие, — поделился в своих соцсетях Хабиров.