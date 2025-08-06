В открытии нового зоопарка в Перми принял участие Владимир Путин

Глава государства участвовал в нём по видиосвязи. Прямой эфир показали в телеграм-канале «Кремль. Новости». Директор Пермского зоопарка Юлия Шитова попросила включить зоосад в программу «Пушкинская карта». В разговоре с ней Владимир Путин уточнил, что прекрасного в новом объекте. В ответ директор перечислила преимущества нового зоопарка (от площадей до экологичных решений) и пригласила президента в гости.