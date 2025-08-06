В открытии нового зоопарка в Перми принял участие Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин принял участие в открытии нового зоопарка в Перми 6 августа.
Глава государства участвовал в нём по видиосвязи. Прямой эфир показали в телеграм-канале «Кремль. Новости». Директор Пермского зоопарка Юлия Шитова попросила включить зоосад в программу «Пушкинская карта». В разговоре с ней Владимир Путин уточнил, что прекрасного в новом объекте. В ответ директор перечислила преимущества нового зоопарка (от площадей до экологичных решений) и пригласила президента в гости.
Владимир Путин поздравил пермяков с окончанием строительных работ и пообещал обсудить с правительством РФ предложение Юлии Шитовой по поводу «Пушкинской карты».
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин во время общения с президентом заявил, что Пермский зоопарк будет раскрывать туристический потенциал региона. Он поблагодарил главу государства за возможность реализовать такой проект. Махонин уточнил, что новый зоопарк в Перми откроет двери для посетителей утром 7 августа.
Помимо нового Пермского зоопарка Путин открыл по видеосвязи набережную в Комсомольске-на-Амуре, путепровод через железнодорожные пути в городе Унеча, детский сад в Копейске и другие объекты. Событие приурочили ко Дню строителя, который отмечается в стране 10 августа.