На Северном подъезде к Батайску введут реверсивную полосу для борьбы с пробками

Власти совместно с ГИБДД приняли решение ввести дополнительную реверсивную полосу на Северном подъезде к Батайску, чтобы снизить нагрузку на дорогу из-за действующих ограничений. До 8 августа будут завершены работы по нанесению временной разметки, установке дорожных знаков, светофоров и ограждений. Об этом в своем телеграм-канале сообщила заместитель губернатора — министр транспорта Ростовской области Алена Беликова.
Реверсивное движение начнет работать в ночь с 8 на 9 августа. Полоса будет действовать в сторону Ростова утром с 6:00 до 11:00 и в сторону Батайска вечером с 11:00 до 6:00. Это должно улучшить транспортную ситуацию в часы пик.
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