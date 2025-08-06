На Северном подъезде к Батайску введут реверсивную полосу для борьбы с пробками

Реверсивное движение начнет работать в ночь с 8 на 9 августа. Полоса будет действовать в сторону Ростова утром с 6:00 до 11:00 и в сторону Батайска вечером с 11:00 до 6:00. Это должно улучшить транспортную ситуацию в часы пик.