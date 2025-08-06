Вагон-ресторан, квесты, ночная экскурсия. Что нового предлагает туристам музей железной дороги в Барановичах

6 августа, Барановичи /Корр. БЕЛТА/. Какие новые услуги предлагает туристам музей железной дороги в Барановичах, рассказали участникам выездного семинара Национального агентства по туризму, посвященного развитию туристического потенциала Барановичского и Ляховичского районов, передает корреспондент БЕЛТА.
Так, на площадке под открытым небом на улице Фроленкова появился вагон-ресторан. Такой подарок на днях подготовили барановичские железнодорожники жителям города к своему профессиональному празднику. Пока кафе работает в тестовом режиме. Участникам семинара предложили высказать свои предложения, как лучше наладить работу точки общепита.
Как отметила младший научный сотрудник музея Наталья Ярош, это один из самых знаковых и интересных музеев города. «Все чаще Барановичи называют негласно столицей железнодорожников. Символично, что в истории независимой Беларуси первый музей железнодорожной техники открыт у нас, — подчеркнула Наталья Ярош. — Здесь можно прикоснуться к эре пара, увидеть огромные старые локомотивы и лично лицезреть, как происходило развитие прогресса и технологий».
Основные экспонаты — образцы железнодорожной техники, отреставрированные в организациях отделений дороги, где они эксплуатировались в разное время. Также можно увидеть макет паровоза серии В в половину его натуральной величины. Паровоз этой серии проследовал с первым поездом из Смоленска через Оршу, Минск, Барановичи до Бреста в ноябре 1871 года.
Широко представлены путевая демонтажная техника, грузовые дрезины, различные устройства сигнализации и связи. Пассажирские вагоны разных эпох используются как экспозиционные залы, в которых представлены образцы личного инструмента, приборы и механизмы, которыми в прошлом пользовались железнодорожники.
Музей посещают туристы со всех регионов Беларуси, гости из России, Казахстана, других стран.
«Мы предлагаем не только обзорные экскурсии по экспозиции. Самые быстрые, шустрые туристы возраста 14−16 лет могут поучаствовать в квестах. Один из самых шикарных — “БЧ”. Его девиз — “Беги, читай”. Если есть немного шпионского таланта, дух авантюризма, тогда, пожалуйста, — может быть развернута школа разведчика», — рассказала Наталья Ярош.
Еще одна новинка — ночная экскурсия. Она проходит вечером в осенне-зимний период при свете фонаря, рассчитана на небольшую группу ребят. «Новый формат уже опробовали на разных категориях посетителей», — отметила Наталья Ярош.
Экспонаты музея дают возможность почувствовать мощь и красоту, уникальность и значимость многих идей, реализованных при создании железных дорог, а также соприкоснуться с прошлым и по-настоящему оценить всю историю развития и совершенствования железнодорожной техники в разные периоды, прокатиться на дрезине. Музей постоянно пополняется уникальными экспонатами. Можно взять аудиогид на русском языке.
Также на втором этаже левого крыла вокзала Барановичи-Полесские размещена экспозиция истории Барановичского отделения БЖД. Через исторические документы, фотоматериалы, натурные и объемные экспонаты, макеты техники, железнодорожную форму и другие музейные предметы прослеживается прошлое и настоящее, работа и быт железнодорожников. -0-