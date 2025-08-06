Вагон-ресторан, квесты, ночная экскурсия. Что нового предлагает туристам музей железной дороги в Барановичах

Как отметила младший научный сотрудник музея Наталья Ярош, это один из самых знаковых и интересных музеев города. «Все чаще Барановичи называют негласно столицей железнодорожников. Символично, что в истории независимой Беларуси первый музей железнодорожной техники открыт у нас, — подчеркнула Наталья Ярош. — Здесь можно прикоснуться к эре пара, увидеть огромные старые локомотивы и лично лицезреть, как происходило развитие прогресса и технологий».