Штрафы за поиск экстремистских материалов в Сети: как будут работать новые правила

Закон вводит целый ряд мер, направленных в первую очередь на борьбу с мошенниками. Среди новых правил — запрет на передачу своей сим-карты сторонним лицам или на рекламу VPN-сервисов. Однако резонанс и вопросы в обществе вызвала поправка о вводе штрафов от 3 до 5 тысяч рублей за поиск экстремистских материалов, в том числе с использованием VPN. Звучит так, словно наказывать граждан начнут за простое любопытство. Но это неверно: проверять будут только тех, у кого подобный интерес проявился неспроста.