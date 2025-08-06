Штрафы за поиск экстремистских материалов в Сети: как будут работать новые правила

Закон с поправками о штрафах за умышленный поиск экстремистских материалов в интернете подписал президент России Владимир Путин. «Вечерняя Москва» разобралась с новыми правилами.
Закон вводит целый ряд мер, направленных в первую очередь на борьбу с мошенниками. Среди новых правил — запрет на передачу своей сим-карты сторонним лицам или на рекламу VPN-сервисов. Однако резонанс и вопросы в обществе вызвала поправка о вводе штрафов от 3 до 5 тысяч рублей за поиск экстремистских материалов, в том числе с использованием VPN. Звучит так, словно наказывать граждан начнут за простое любопытство. Но это неверно: проверять будут только тех, у кого подобный интерес проявился неспроста.
— Изменения в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) вступят в силу с 1 сентября 2025 года, — рассказывает адвокат Екатерина Кочина. — Статья 13.53 КоАП РФ, для которой вводятся поправки, содержит перечень того, что относится к экстремистским материалам. А дополнения об ответственности за рекламу VPN-сервисов вводятся в статью 14.3 того же кодекса. Однако, каким образом будет реализован механизм привлечения к административной ответственности, пока до конца не ясно.
Кочина отмечает, что контролировать распространение рекламы VPN-сервисов проще: заниматься этим будет Роскомнадзор.
— А вот что касается поиска экстремистских материалов — тут сложнее: такие дела не обойдутся без сбора доказательств вины нарушителя. Этим у нас занимаются правоохранители — сотрудники ФСБ и МВД. Оценку же этим доказательствам, скорее всего, должен будет дать суд, — уточняет адвокат. — То есть этот процесс займет какое-то время.
«ГосVPN» предложили сделать в России.
Екатерина Кочина отметила, что глава Министерства цифрового развития Максут Шадаев раскрыл основной аспект привлечения к ответственности за поиск экстремистских материалов — в действиях нарушителя должны выявить умысел при поиске такой информации.
— Наличие умысла может быть доказано, если правоохранители подтвердят, что подозреваемый пользователь ищет и получает доступ к экстремистским материалам на регулярной основе. Еще одним доказательством может служить дальнейшее использование этих материалов для каких-либо целей, — отмечает адвокат. — Если же доступ был осуществлен случайно или пользователь не знал, что контент внесен в перечень экстремистских материалов, то, по заверению законодателя, гражданину бояться нечего.
Почему же правоохранители в целом могут заинтересоваться историей браузера конкретного пользователя? На ровном месте это не произойдет.
— По закону, определять лиц, осуществляющих поиск экстремистских материалов в интернете, сегодня можно только в рамках оперативно-разыскной деятельности, которая проводится в рамках уголовного процесса. То есть сначала у правоохранителей возникают вопросы к деятельности гражданина, а потом уже к истории его поиска, — подчеркивает Екатерина. — Если в рамках оперативно-разыскных мероприятий будут установлены факты обращения подозреваемого лица к экстремистским материалам — это будет служить отягчающим обстоятельством при определении вины и назначении наказания в суде.
Поскольку для проверки истории браузера необходимо проводить мероприятия в рамках оперативно-разыскной деятельности, которая не предусмотрена по административным делам, ждать массового привлечения к ответственности за поиск экстремистских материалов не стоит.
— Предположения и опасения, что людей начнут останавливать на улице и проверять телефоны, — беспочвенны и абсурдны: этого точно бояться не стоит. Гражданин имеет право не предоставлять пароль от своего телефона и уж точно не раскрывать никакого рода информацию, хранящуюся в нем, без наличия определенных условий, вроде, например, возбужденного против него уголовного дела, — подчеркивает адвокат.
Кстати.
На пути к улучшению демографии введение полного запрета на порнографию — необходимая мера, считает председатель общественно-политического движения в защиту традиционных ценностей «Иван Чай» Элина Жгутова. Она предложила ввести административное наказание за поиск и просмотр видеороликов для взрослых. По ее мнению, подростки с малых лет имеют доступ к таким материалам, из-за чего у них развивается серьезная зависимость, подобная наркотической, в результате чего они уже не способны к созданию крепких семей.
Свет клином не сошелся.
После признания компании Meta экстремистской организацией (запрещена в России) пользователей волнует возможная блокировка разработанного ею мессенджера WhatsApp. Недавно Роскомнадзор опроверг очередные подобные слухи. И хотя пока нет предпосылок для переживаний на подобную тему, «Вечерняя Москва» составила список из пяти мессенджеров, которые можно установить на свои устройства.
Telegram.
Сегодня — одно из самых популярных подобных приложений не только в России, но и во всем мире. Здесь можно отправлять текстовые и голосовые сообщения, фотографии и документы, а также проводить звонки, в том числе по видеосвязи. Также здесь можно создавать каналы и групповые чаты.
VK.
Такой знакомый и родной. Для переписок разработано отдельное приложение, хотя функция интегрирована и в саму соцсеть. Чтобы пользоваться мессенджером, необходимо иметь аккаунт.
MAX.
Новый отечественный мессенджер от VK. Пока что он находится в стадии разработки, но уже доступен для скачивания. В перспективе разработчики собираются объединить в этом приложении общение, госуслуги, платежи, навигацию, маркетплейсы и другие сервисы.
Session.
Анонимный мессенджер, для регистрации в котором не нужно вводить какие-либо персональные данные. Приложение бесплатное, имеет понятный интерфейс. Правда, частично оно все еще на английском, потому что аудитория у него в России маленькая. Кроме того, он медленнее других подобных сервисов.
Bridgefy.
Мессенджер, который работает без интернета: сообщение доходит до адресата, передаваясь по Bluetooth. Сеть состоит из других пользователей приложения.
При этом россияне спокойно смогут пользоваться социальными сетями, которые ранее были признаны экстремистскими — штрафа за это не последует. Об этом сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.