6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мингорисполком и облисполкомы проведут 9 августа прямые телефонные линии, сообщает БЕЛТА.
С 9.00 до 12.00 телефонные линии проведут:
первый заместитель председателя Брестского облисполкома Городецкий Дмитрий Николаевич (80162269926);
заместитель председателя Витебского облисполкома Дурнов Вячеслав Викторович (80212222222);
заместитель председателя Гомельского облисполкома Пантюхова Ксения Александровна (80232331237);
заместитель председателя Гродненского облисполкома Болтрик Андрей Георгиевич (80152735644);
первый заместитель председателя Минского облисполкома Сысоев Василий Васильевич (80175004160);
заместитель председателя Могилевского облисполкома Денгалев Геннадий Иванович (80222501869);
председатель Минского горисполкома Кухарев Владимир Евгеньевич (80172224444).-0-