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Мингорисполком и облисполкомы проведут 9 августа прямые телефонные линии

Мингорисполком и облисполкомы проведут 9 августа прямые телефонные линии с 9.00 до 12.00.

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мингорисполком и облисполкомы проведут 9 августа прямые телефонные линии, сообщает БЕЛТА.

С 9.00 до 12.00 телефонные линии проведут:

первый заместитель председателя Брестского облисполкома Городецкий Дмитрий Николаевич (80162269926);

заместитель председателя Витебского облисполкома Дурнов Вячеслав Викторович (80212222222);

заместитель председателя Гомельского облисполкома Пантюхова Ксения Александровна (80232331237);

заместитель председателя Гродненского облисполкома Болтрик Андрей Георгиевич (80152735644);

первый заместитель председателя Минского облисполкома Сысоев Василий Васильевич (80175004160);

заместитель председателя Могилевского облисполкома Денгалев Геннадий Иванович (80222501869);

председатель Минского горисполкома Кухарев Владимир Евгеньевич (80172224444).-0-