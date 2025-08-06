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На Земле 8 августа могут начаться длительные геомагнитные возмущения

К 8−9 августа скорость солнечного ветра около орбиты планеты вырастет до 600−700 км/с.

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Крупная корональная дыра начнет воздействовать на Землю в пятницу и может вызвать длительные геомагнитные возмущения. Об этом сообщается в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

«Прогнозные модели показывают, что крупная корональная дыра, которая наблюдается сейчас на обращенной к Земле стороне Солнца, начнет активно воздействовать на планету уже в эту пятницу, 8 августа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что скорость солнечного ветра около орбиты Земли в настоящее время составляет около 400 км/с, а к пятнице-субботе вырастет до 600−700 км/с. «На этом уровне скорость продержится как минимум до середины будущей недели, резко увеличив на весь этот период нагрузку на магнитное поле Земли», — уточняется в сообщении.

Почти одновременно с усилением солнечного ветра к Земле возможен приход облака плазмы, выброшенный Солнцем после вспышки, произошедшей во вторник.

Пик геомагнитных возмущений ожидается также в пятницу и субботу.