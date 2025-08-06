На Земле 8 августа могут начаться длительные геомагнитные возмущения

Отмечается, что скорость солнечного ветра около орбиты Земли в настоящее время составляет около 400 км/с, а к пятнице-субботе вырастет до 600−700 км/с. «На этом уровне скорость продержится как минимум до середины будущей недели, резко увеличив на весь этот период нагрузку на магнитное поле Земли», — уточняется в сообщении.