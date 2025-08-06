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Путин дал старт движению по путепроводу через ж/д пути в Брянской области

Путин разрешил движение по путепроводу через ж/д пути в Унече Брянской области.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин разрешил начать движение по автомобильному путепроводу через железнодорожные пути в городе Унеча Брянской области.

Глава государства в среду по видеосвязи принял участие в открытии новых инфраструктурных и социальных объектов в Дагестане, Челябинской и Брянской областях, Пермском и Хабаровском крае.

В том числе в этот день после капитального ремонта был открыт путепровод через ж/д пути в городе Унеча на автомобильной дороге «Брянск — Новозыбков — Унеча».

«Был вопрос по поводу разрешения начать движение. Конечно, разрешаю. Поехали», — сказал Путин, дав старт движению автомобилей.

Президент поздравил участников церемонии открытия и строителей, пожелал им удачи.