Под Пермью водитель иномарки сбил 6-летнюю девочку

Ребёнок переходил дорогу во Фролах.

Источник: Аргументы и факты

Водитель иномарки сбил 6-летнюю девочку под Пермью в селе Фролы вечером 6 августа, сообщили сайту perm.aif.ru в ГУ МВД.

Изначально информация о происшествии появилась в телеграм-канале «ЧП Пермь». Очевидцы опубликовали видео с машиной скорой помощи и автомобилем правоохранительных органов.

«Сбили девочку, село Фролы, напротив Весенней, 7А», — рассказали они.

В ГУ МВД по Пермскому краю сайту perm.aif.ru подтвердили информацию о ДТП, уточнив, что сейчас правоохранительные органы устанавливают обстоятельства происшествия.

«По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen допустил наезд на девочку 2019 года рождения, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия она получила травмы. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции», — прокомментировали perm.aif.ru ситуацию в полиции.