Под Пермью водитель иномарки сбил 6-летнюю девочку

«По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen допустил наезд на девочку 2019 года рождения, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия она получила травмы. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции», — прокомментировали perm.aif.ru ситуацию в полиции.