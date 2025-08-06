Первый воинский контингент прибыл в Беларусь для участия в учениях ОДКБ

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня для подготовки и участия в учениях ОДКБ в Беларусь прибыл первый воинский контингент. Об этом БЕЛТА сообщили в Минобороны.
В Беларусь прибыл первый эшелон с военнослужащими РФ и техникой для участия в учении «Запад-2025».
На территории Республики Беларусь в начале сентября пройдет серия учений в формате ОДКБ: с Коллективными силами оперативного реагирования (КСОР) «Взаимодействие-2025», с силами и средствами разведки «Поиск-2025», а также с силами и средствами материально-технического обеспечения КСОР «Эшелон-2025».-0-