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Первый воинский контингент прибыл в Беларусь для участия в учениях ОДКБ

На территории Республики Беларусь в начале сентября пройдет серия учений в формате ОДКБ: с Коллективными силами оперативного реагирования (КСОР) «Взаимодействие-2025», с силами и средствами разведки «Поиск-2025», а также с силами и средствами материально-технического обеспечения КСОР «Эшелон-2025».

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня для подготовки и участия в учениях ОДКБ в Беларусь прибыл первый воинский контингент. Об этом БЕЛТА сообщили в Минобороны.

В Беларусь прибыл первый эшелон с военнослужащими РФ и техникой для участия в учении «Запад-2025».

На территории Республики Беларусь в начале сентября пройдет серия учений в формате ОДКБ: с Коллективными силами оперативного реагирования (КСОР) «Взаимодействие-2025», с силами и средствами разведки «Поиск-2025», а также с силами и средствами материально-технического обеспечения КСОР «Эшелон-2025».-0-