Сколько школьников сядут за парты в сентябре, рассказали в Минобразования

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. 1 сентября более 2,6 тыс. школ и 3,6 тыс. детсадов примут 1 млн. 50 тыс. школьников и 327,1 тыс. дошкольников. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства образования.
Кроме того, свои двери откроют 7 новых школ на 5238 мест. В Брестской области в Пинске начнет работать начальная школа № 1 на 471 место, а также пристройка средняя школа № 1 в Лунинце на 660 мест. В Гродненская области с 1 сентября детей примет средняя школа № 4 в Островце (510 мест). В Минской области новинки три: средняя школа № 2 в Фаниполе (1050 мест), начальная школа в Слуцке (471 место), средняя школа в д. Лесковка (1020 мест). Откроется новое учреждение и в столице — средняя школа № 227 (1056 мест).
Паспорта готовности школ подписываются до 20 августа. Старт этим мероприятиям уже дан.
В этом году также 55,6 тыс. учащихся будут пользоваться бесплатным подвозом (1,6 тыс. автобусов). В 2025 году закупят 237 новых автобусов — 61 уже в парке.
Кроме того, к учебному году подготовлено 28 обновленных и новых учебников. Среди новых учебных пособий — «Основы безопасности жизнедеятельности» — для 3-го класса и «История Беларуси в контексте всемирной истории» — для 11-го класса.
В министерстве напомнили и об изменениях в Кодексе об образовании с 1 сентября 2025 года. Так теперь будет организован подвоз школьников — на экскурсии, спортивные и иные воспитательные мероприятия в пределах населенных пунктов. Также в школах в сельской местности (поселках городского типа) и специализированных лицеях, Минском суворовском военном училище, кадетских училищах смогут обучать вождению. Будет введен деловой стиль одежды на уроках (кроме физкультуры и труда). Родители детей, проживающих в нашей стране, обязаны обеспечить получение образования в Беларуси. Учеба в 10-х классах завершится 25 мая для учебно-полевых сборов (10 дней). Репетиция централизованного экзамена будет проходить с организованным подвозом. А также с 2026 года будет возможно освобождение от выпускных экзаменов в 11-м классе по медицинским показаниям.
Обновили в Беларуси и учебный план. Так, новая программа и три урока в неделю у предмета «Физическая культура и здоровье». А также предусмотрены часы по ИЗО, ОБЖ, черчению и искусству — для школьников, обучающихся на дому по медицинским показаниям.
«Школы готовы. Учителя — на местах. Дети — к знаниям. Страна растет вместе с новым учебным годом», — отметили в министерстве. -0-