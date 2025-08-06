Сколько школьников сядут за парты в сентябре, рассказали в Минобразования

В министерстве напомнили и об изменениях в Кодексе об образовании с 1 сентября 2025 года. Так теперь будет организован подвоз школьников — на экскурсии, спортивные и иные воспитательные мероприятия в пределах населенных пунктов. Также в школах в сельской местности (поселках городского типа) и специализированных лицеях, Минском суворовском военном училище, кадетских училищах смогут обучать вождению. Будет введен деловой стиль одежды на уроках (кроме физкультуры и труда). Родители детей, проживающих в нашей стране, обязаны обеспечить получение образования в Беларуси. Учеба в 10-х классах завершится 25 мая для учебно-полевых сборов (10 дней). Репетиция централизованного экзамена будет проходить с организованным подвозом. А также с 2026 года будет возможно освобождение от выпускных экзаменов в 11-м классе по медицинским показаниям.