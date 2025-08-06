В Ростовской области выделят 60 млн рублей на развитие туринфраструктуры вдоль трассы М-4

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь подписал порядок предоставления субсидий на создание объектов туристской инфраструктуры вдоль федеральной трассы М-4 «Дон». Государственная поддержка будет направлена на строительство кемпингов, санитарных модулей, придорожных кафе и других объектов, необходимых для комфорта путешественников. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.
Важным условием получения субсидии является обязательное софинансирование со стороны инвесторов. Они должны вложить в проект не менее 50% собственных средств. В эгоду на эти цели в региональном бюджете заложено более 60 миллионов рублей.
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