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В Ростовской области выделят 60 млн рублей на развитие туринфраструктуры вдоль трассы М-4

В Ростовской области утвердили субсидии для развития туристической инфраструктуры вдоль трассы М-4 «Дон».

Источник: Комсомольская правда

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь подписал порядок предоставления субсидий на создание объектов туристской инфраструктуры вдоль федеральной трассы М-4 «Дон». Государственная поддержка будет направлена на строительство кемпингов, санитарных модулей, придорожных кафе и других объектов, необходимых для комфорта путешественников. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Важным условием получения субсидии является обязательное софинансирование со стороны инвесторов. Они должны вложить в проект не менее 50% собственных средств. В эгоду на эти цели в региональном бюджете заложено более 60 миллионов рублей.

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