Сябитова посоветовала Андреевой не начинать отношений после ухода от Бондарчука

Российская телеведущая и сваха Роза Сябитова посоветовала актрисе Паулине Андреевой не вступать в серьезные отношения в ближайшее время. Такой совет связан с разводом артистки с режиссером Федором Бондарчуком.
— Я бы вообще рекомендовала ей пока просто отдохнуть как минимум полтора года, прийти в себя после этих отношений (с Федором Бондарчуком — прим. «ВМ»), сделать определенные выводы. Что ж сразу кидаться-то, искать другого? — высказалась ведущая.
Она подчеркнула, что способна найти идеального мужчину для Андреевой, но только после личной беседы с актрисой, в ходе которой узнает ее запрос, передает «Газета.Ru».
21 марта Паулина Андреева заявила о разводе с Федором Бондарчуком после девяти лет совместной жизни. Она подчеркнула, что надеется продолжить работу с бывшим супругом на киноплощадках и остаться с ним в дружеских отношениях.
7 мая стало известно, что после развода с Федором Бондарчуком Паулина Андреева, не бравшая фамилию мужа во время брака, изменила ее. Теперь официальное имя артистки — Паулина Андреева-Бондарчук.