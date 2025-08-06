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Сябитова посоветовала Андреевой не начинать отношений после ухода от Бондарчука

Российская телеведущая и сваха Роза Сябитова посоветовала актрисе Паулине Андреевой не вступать в серьезные отношения в ближайшее время. Такой совет связан с разводом артистки с режиссером Федором Бондарчуком.

Российская телеведущая и сваха Роза Сябитова посоветовала актрисе Паулине Андреевой не вступать в серьезные отношения в ближайшее время. Такой совет связан с разводом артистки с режиссером Федором Бондарчуком.

— Я бы вообще рекомендовала ей пока просто отдохнуть как минимум полтора года, прийти в себя после этих отношений (с Федором Бондарчуком — прим. «ВМ»), сделать определенные выводы. Что ж сразу кидаться-то, искать другого? — высказалась ведущая.

Она подчеркнула, что способна найти идеального мужчину для Андреевой, но только после личной беседы с актрисой, в ходе которой узнает ее запрос, передает «Газета.Ru».

21 марта Паулина Андреева заявила о разводе с Федором Бондарчуком после девяти лет совместной жизни. Она подчеркнула, что надеется продолжить работу с бывшим супругом на киноплощадках и остаться с ним в дружеских отношениях.

7 мая стало известно, что после развода с Федором Бондарчуком Паулина Андреева, не бравшая фамилию мужа во время брака, изменила ее. Теперь официальное имя артистки — Паулина Андреева-Бондарчук.