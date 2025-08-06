Сябитова посоветовала Андреевой не начинать отношений после ухода от Бондарчука

— Я бы вообще рекомендовала ей пока просто отдохнуть как минимум полтора года, прийти в себя после этих отношений (с Федором Бондарчуком — прим. «ВМ»), сделать определенные выводы. Что ж сразу кидаться-то, искать другого? — высказалась ведущая.