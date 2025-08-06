«Цвет пиджака и жабо для девочки меня просто убили»: многодетная мать категорически раскритиковала новый ГОСТ на школьную форму

— Оно меня просто убило! Можно ли его отстегнуть? Оно же неудобное для ношения. К тому же с Настиной формой лица она с этим жабо станет как шарик. Я считаю, что это очень своеобразная деталь костюма, чтобы распространять ее на всех. Теперь вот этот цвет всего комплекта, то ли бордовый, то ли коричневый, — недаром никогда раньше такого не было. На нем будут выделяться пятна пота. Об этом почему-то не подумали! Недаром всегда шили либо черное платье, либо темно-коричневое, на котором никакой грязи не видно.