«Цвет пиджака и жабо для девочки меня просто убили»: многодетная мать категорически раскритиковала новый ГОСТ на школьную форму

У девочек неожиданный пиджак с юбкой в бордовом цвете и белоснежное жабо. Мальчикам предложены более традиционные синие костюмы с галстуками.
Насколько обязательным будет ношение этих комплектов и как к такому стилю отнесутся родители и дети, мы расспросили мать шестерых детей Людмилу Богдан.
Многодетная Люда Богдан живет под Рязанью в селе Сасово. С «МК» она дружит семь лет. В далеком 2018-м сгорел единственный дом семьи Богдан, жителей рабочего поселка Чучково. Восьмилетний Максим Богдан успел вывести из огня двух сестер и брата, погибла самая младшая девочка Саша. Из-за отсутствия жилья детей у родителей изъяли и отправили в реабилитационный центр. Родителей временно разместили в тесной квартире в военном городке.
Только благодаря вмешательству нашей газеты семья смогла вернуть детей. Певица Лолита, случайно прочитав статью, купила для нее дом в соседнем районном центре Сасово. Спустя два года мы с Лолитой выступили крестными детей. Я крестила Ванечку, который в этом году идет в нулевой класс.
Старшие уже совсем большие. Максим — в 9-м, Настя — в 6-м, Лена — в 5-м.
Десятилетний Коля учится дома: он так и не смог оправиться от последствий пожара, и у него инвалидность. Ну, а моему крестнику Ванечке — 7 лет только в конце октября.
«Антуражненько», — смотрит на фотографию с новой формой самая взрослая, 18-летняя Диана. Она уже на втором курсе колледжа, и эту форму ей уже точно не носить.
«Слово-то какое нашла — антуражненько; проще сказать, что лично мне не нравится, и сейчас я прямо по пунктам тебе объясню почему», — вступает мать.
— Начнем с мальчиков.
— Хорошо. Никакие костюмы мальчишки в школе не признают, так же как и мужские туфли: из обуви — кроссы. Либо для зимы — потеплее, либо в сеточку, легкую. Из одежды у нашего Максима черные спортивки и белая рубашка — край. Как мы его ни уламывали, покупали джинсы черные — все бесполезно. В школе почти все мальчишки одеваются так же, как он. Их никто не заставит галстук повязать.
— Но зато, смотри, у девочек никогда не было ни такого цвета формы, ни фасона…
— Мои девчонки все время носят брюки. У них весь класс такой боевой. И тут еще такой момент: у меня у одной дочери размер груди приближается к четвертому. Я уверена, что стандарта такого делать не будут. Даже сейчас, когда у нас как таковой формы нет, приходишь в магазин, спрашиваешь школьный пиджак на девочку, и тебе предлагают размерный ряд не больше 46. И юбка, чтобы по длине подходила, тоже.
— А как вам жабо?
— Оно меня просто убило! Можно ли его отстегнуть? Оно же неудобное для ношения. К тому же с Настиной формой лица она с этим жабо станет как шарик. Я считаю, что это очень своеобразная деталь костюма, чтобы распространять ее на всех. Теперь вот этот цвет всего комплекта, то ли бордовый, то ли коричневый, — недаром никогда раньше такого не было. На нем будут выделяться пятна пота. Об этом почему-то не подумали! Недаром всегда шили либо черное платье, либо темно-коричневое, на котором никакой грязи не видно.
— Разработчики говорят, что эти одинаковые комплекты должны сгладить разницу в обеспеченности детей.
— Никогда такого не будет: кто побогаче, тот станет шить себе из более качественного материала, кто победнее — одеваться как все. Оно и сейчас по факту так. Сказано покупать юбку — и все покупают, а диапазон цен при этом — до четырех тысяч рублей. Одну юбку и полгода не проносишь, другая целый год как новенькая.
— А у вас заставят носить эту новую форму, как считаешь?
Люда задумывается: «Знаешь, думаю, что в этом году точно не успеют. А на следующий что-нибудь придумают. Скорее всего, будет как прежде: девочки в белых фартуках на 1 сентября, а в остальное время — кто как хочет и по достатку, по возможностям родителей».